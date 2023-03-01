Директория на компаниите
Centric Software
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Centric Software Заплати

Диапазонът на заплатите на Centric Software варира от $101,570 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $255,000 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Centric Software. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Продуктов дизайнер
Median $150K
Софтуерен инженер
Median $123K
Информационен технолог (ИТ)
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Продуктов мениджър
$159K
Продажби
$174K
Архитект на решения
$255K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Centric Software, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $255,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Centric Software, е $154,600.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Centric Software

Свързани компании

  • Pinterest
  • Lyft
  • Snap
  • Facebook
  • Tesla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси