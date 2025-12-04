Директория на компаниите
Centre for Development of Telematics
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Centre for Development of Telematics Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in India в Centre for Development of Telematics варира от ₹3.48M до ₹4.87M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Centre for Development of Telematics. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$42.9K - $51.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Мениджър на софтуерно инженерство заявки в Centre for Development of Telematics за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Centre for Development of Telematics?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Centre for Development of Telematics in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,868,539. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centre for Development of Telematics за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in India е ₹3,483,523.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Centre for Development of Telematics

Свързани компании

  • Pinterest
  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-telematics/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.