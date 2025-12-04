Директория на компаниите
Centre for Development of Telematics
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Човешки ресурси

  • Всички заплати в Човешки ресурси

Centre for Development of Telematics Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in India в Centre for Development of Telematics варира от ₹195K до ₹285K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Centre for Development of Telematics. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$2.5K - $2.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$2.2K$2.5K$2.9K$3.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Човешки ресурси заявки в Centre for Development of Telematics за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Centre for Development of Telematics?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Човешки ресурси оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Centre for Development of Telematics in India е с годишно общо възнаграждение от ₹284,595. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centre for Development of Telematics за позицията Човешки ресурси in India е ₹195,358.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Centre for Development of Telematics

Свързани компании

  • Pinterest
  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-telematics/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.