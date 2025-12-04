Директория на компаниите
Centre for Development of Advanced Computing
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

Centre for Development of Advanced Computing Хардуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Хардуерен инженер in India в Centre for Development of Advanced Computing варира от ₹991K до ₹1.39M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Centre for Development of Advanced Computing. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$12.2K - $14.2K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$11.3K$12.2K$14.2K$15.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Хардуерен инженер заявки в Centre for Development of Advanced Computing за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Centre for Development of Advanced Computing?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Хардуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Centre for Development of Advanced Computing in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,387,761. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centre for Development of Advanced Computing за позицията Хардуерен инженер in India е ₹991,258.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Centre for Development of Advanced Computing

Свързани компании

  • Stripe
  • Uber
  • Airbnb
  • Netflix
  • Spotify
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-advanced-computing/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.