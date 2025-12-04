Директория на компаниите
CentralSquare Technologies
Средното общо възнаграждение за Операции с приходи в CentralSquare Technologies варира от $93.9K до $128K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CentralSquare Technologies. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$101K - $122K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$93.9K$101K$122K$128K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CentralSquare Technologies?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Операции с приходи в CentralSquare Technologies е с годишно общо възнаграждение от $128,180. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CentralSquare Technologies за позицията Операции с приходи е $93,925.

Други ресурси

