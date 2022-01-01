Директория на компаниите
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Заплати

Диапазонът на заплатите на CentralSquare Technologies варира от $50,388 в общо възнаграждение годишно за Технически писар в долния край до $172,135 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CentralSquare Technologies. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $90.2K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Успех на клиента
$99.5K
Експерт по данни
$102K

Приходни операции
$111K
Анализатор по киберсигурност
$96.5K
Архитект на решения
$172K
Технически писар
$50.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в CentralSquare Technologies, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $172,135. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в CentralSquare Technologies, е $99,495.

