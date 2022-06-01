Директория на компаниите
Central California Alliance for Health
Работите тук? Заявете вашата компания

Central California Alliance for Health Заплати

Заплатата в Central California Alliance for Health варира от $140,700 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $179,100 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Central California Alliance for Health. Последно актуализирано: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Информационен технолог (ИТ)
$141K
Софтуерен инженер
$179K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Central California Alliance for Health е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Central California Alliance for Health е $159,900.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Central California Alliance for Health

Свързани компании

  • Tesla
  • DoorDash
  • Stripe
  • Uber
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/central-california-alliance-for-health/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.