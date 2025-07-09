Директория на компаниите
Centific
Centific Заплати

Заплатата в Centific варира от $50,250 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $287,430 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Centific. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $70K

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Median $95K
Клиентско обслужване
$68.6K

Човешки ресурси
$50.3K
Информационен технолог (ИТ)
$68.6K
Програмен мениджър
$287K
Технически програмен мениджър
$80.1K
ЧЗВ

