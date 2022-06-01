Centers for Disease Control and Prevention Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Centers for Disease Control and Prevention варира от $111,000 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $195,975 за УИ изследовател в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Centers for Disease Control and Prevention. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Специалист по данни
Median $111K

Хелт информатикс

Economist
Median $140K
Информационен технолог (ИТ)
$133K

Проектен мениджър
$149K
УИ изследовател
$196K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Centers for Disease Control and Prevention е УИ изследовател at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $195,975. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centers for Disease Control and Prevention е $140,000.

