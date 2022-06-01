Директория на компаниите
Centerfield
Centerfield Заплати

Заплатата в Centerfield варира от $58,531 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $248,750 за Маркетинг в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Centerfield. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Специалист по данни
$122K
Маркетинг
$249K
Продуктов дизайнер
$58.5K

Продажби
$151K
Софтуерен инженер
$101K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Centerfield е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $248,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centerfield е $121,605.

