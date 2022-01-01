Директория на компаниите
Centene Заплати

Заплатата в Centene варира от $42,785 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $193,463 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Centene. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Машин лърнинг инженер

Фул-стак софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Бизнес аналитик
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Актюер
Median $110K

Специалист по данни
Median $99.1K
Аналитик данни
Median $79K
Проектен мениджър
Median $81K
Информационен технолог (ИТ)
Median $116K
Технически програмен мениджър
Median $130K
Продуктов дизайнер
Median $140K
Продуктов мениджър
Median $120K
Счетоводител
$78.4K
Административен асистент
$42.8K
Бизнес развитие
$97.3K
Мениджър анализ на данни
$193K
Финансов аналитик
$66.3K
Човешки ресурси
$158K
Маркетинг
$191K
Програмен мениджър
$147K
Рекрутър
$151K
Аналитик по киберсигурност
$118K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $180K
Архитект на решения
$145K

Дейта архитект

УИ изследовател
$98K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Centene е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $193,463. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centene е $117,203.

