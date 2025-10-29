Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Cengage възлиза на $180K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cengage. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Cengage
Software Engineering Manager
Raleigh, NC
Общо годишно
$180K
Ниво
-
Основна
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Години в компанията
5 Години
Години опит
16 Години
Какви са кариерните нива в Cengage?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Cengage in United States е с годишно общо възнаграждение от $220,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cengage за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $160,000.

