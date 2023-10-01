Директория на компаниите
Cellebrite
Cellebrite Заплати

Заплатата в Cellebrite варира от $125,143 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $226,125 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cellebrite. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $125K
Специалист по данни
$134K
Архитект на решения
$226K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Cellebrite е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $226,125. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cellebrite е $133,926.

