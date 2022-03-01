Директория на компаниите
Celigo
Celigo Заплати

Заплатата в Celigo варира от $22,783 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $207,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Celigo. Последно актуализирано: 9/9/2025

Софтуерен инженер
Median $29.5K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $207K
Бизнес развитие
$73.6K

Успех на клиентите
$98.3K
Управленски консултант
$122K
Маркетинг
$201K
Маркетингови операции
$22.8K
Продуктов дизайнер
$62.1K
Архитект на решения
$59.3K
Технически програмен мениджър
$98K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Celigo е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $207,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Celigo е $85,815.

