Директория на компаниите
Cedar
Работите тук? Заявете вашата компания

Cedar Заплати

Заплатата в Cedar варира от $121,000 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $235,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cedar. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $235K
Специалист по данни
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продуктов мениджър
Median $121K
Рекрутър
Median $145K
Човешки ресурси
$149K
Аналитик по киберсигурност
$158K
Архитект на решения
Median $229K
УИ изследовател
$124K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Cedar е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $235,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cedar е $150,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Cedar

Свързани компании

  • Kyruus
  • Redox
  • medCPU
  • Updox
  • Proofpoint
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси