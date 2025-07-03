Директория на компаниите
Catholic Health Services
Работите тук? Заявете вашата компания

Catholic Health Services Заплати

Медианната заплата на Catholic Health Services е $487,550 за Лекар . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Catholic Health Services. Последно актуализирано: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Лекар
$488K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Catholic Health Services е Лекар at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $487,550. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Catholic Health Services е $487,550.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Catholic Health Services

Свързани компании

  • Databricks
  • Roblox
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/catholic-health-services/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.