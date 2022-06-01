Директория на компаниите
Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Заплати

Заплатата в Castleton Commodities International варира от $55,275 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $177,131 за Финансов аналитик в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Castleton Commodities International. Последно актуализирано: 10/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $120K
Административен асистент
$55.3K
Специалист по данни
$124K

Финансов аналитик
$177K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Castleton Commodities International е Финансов аналитик at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $177,131. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Castleton Commodities International е $122,188.

