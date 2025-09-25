Директория на компаниите
Carousell
Carousell Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Singapore в Carousell възлиза на SGD 112K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Carousell. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 112K
Ниво
L4
Основна
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Carousell?

SGD 210K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Carousell in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 198,312. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Carousell за позицията Софтуерен инженер in Singapore е SGD 119,973.

