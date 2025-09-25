Директория на компаниите
CarGurus
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Всички заплати в Архитект на решения

CarGurus Архитект на решения Заплати

Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в CarGurus варира от $223K до $305K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CarGurus. Последна актуализация: 9/25/2025

Средно общо възнаграждение

$241K - $286K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$223K$241K$286K$305K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В CarGurus, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в CarGurus in United States е с годишно общо възнаграждение от $304,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CarGurus за позицията Архитект на решения in United States е $222,600.

Други ресурси