  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

CarGurus Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in United States в CarGurus възлиза на $355K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CarGurus. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Общо годишно
$355K
Ниво
M3
Основна
$205K
Stock (/yr)
$120K
Бонус
$30K
Години в компанията
2 Години
Години опит
15 Години
Какви са кариерните нива в CarGurus?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В CarGurus, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Мениджър софтуерно инженерство at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $500,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Мениджър софтуерно инженерство role in United States is $361,500.

