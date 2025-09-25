Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в CarGurus възлiza на $210K на year за Senior Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $220K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CarGurus. Последна актуализация: 9/25/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$210K
$167K
$17.9K
$25.7K
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В CarGurus, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)