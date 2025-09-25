Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United States в CarGurus възлиза на $187K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CarGurus. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Общо годишно
$187K
Ниво
Senior
Основна
$150K
Stock (/yr)
$22K
Бонус
$15K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в CarGurus?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В CarGurus, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

CarGurus in United States میں Продуктов дизайнер کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $380,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
CarGurus میں Продуктов дизайнер کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $183,750 ہے۔

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CarGurus

