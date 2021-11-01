Директория на компаниите
Caption Health
Caption Health Заплати

Диапазонът на заплатите на Caption Health варира от $129,848 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $186,563 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Caption Health. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Бизнес анализатор
$130K
Продуктов мениджър
$187K
Софтуерен инженер
$164K

ЧЗВ

The highest paying role reported at Caption Health is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

