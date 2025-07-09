Директория на компаниите
Captain Fresh
Captain Fresh Заплати

Заплатата в Captain Fresh варира от $11,749 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $84,965 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край.

$160K

Продажби
$25.3K
Софтуерен инженер
$11.7K
Мениджър софтуерно инженерство
$85K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

أعلى وظيفة أجراً في Captain Fresh هي Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $84,965. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Captain Fresh هو $25,277.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Captain Fresh

