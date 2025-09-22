Директория на компаниите
Capital.com
Capital.com Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Poland в Capital.com възлиза на PLN 390K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital.com. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общо годишно
PLN 390K
Ниво
hidden
Основна
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Capital.com?

PLN 600K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Capital.com in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 426,380. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital.com за позицията Софтуерен инженер in Poland е PLN 363,553.

