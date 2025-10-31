Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Продажби in United States в Capital One възлиза на $184K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
Capital One
Treasury Management Consultant
New York, NY
Общо годишно
$184K
Ниво
VP
Основна
$134K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$50K
Години в компанията
4 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Capital One?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
Options

В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Capital One in United States е с годишно общо възнаграждение от $320,774. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One за позицията Продажби in United States е $152,000.

Други ресурси