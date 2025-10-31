Директория на компаниите
Capital One
Capital One Програмен мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Програмен мениджър in Canada в Capital One възлиза на CA$91.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$91.5K
Ниво
Associate
Основна
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$6K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Capital One?
+CA$80.6K
+CA$124K
+CA$27.8K
+CA$48.7K
+CA$30.6K
Последни подадени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
Options

В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в Capital One in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$261,977. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One за позицията Програмен мениджър in Canada е CA$85,493.

