Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Capital One варира от $109K на year за Associate Product Designer до $144K на year за Principal Associate. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $129K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност