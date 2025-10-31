Capital One Маркетингови операции Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Маркетингови операции in United States в Capital One възлиза на $96K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата Capital One Marketing Operations Plano, TX Общо годишно $96K Ниво Principal Associate Основна $96K Stock (/yr) $0 Бонус $0 Години в компанията 11 Години Години опит 15 Години

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последни подадени заплати

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

График на придобиване Основен 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции Options В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.30 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Capital One ?

