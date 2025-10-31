Директория на компаниите
Capital One
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Графичен дизайнер

  • Всички заплати в Графичен дизайнер

Capital One Графичен дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Графичен дизайнер in United States в Capital One варира от $89.6K до $127K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

$102K - $116K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$89.6K$102K$116K$127K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Графичен дизайнер заявки в Capital One за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
Options

В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Графичен дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Графичен дизайнер в Capital One in United States е с годишно общо възнаграждение от $127,440. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One за позицията Графичен дизайнер in United States е $89,640.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Capital One

Свързани компании

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси