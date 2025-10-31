Директория на компаниите
Capital One
Capital One Специалист по данни Заплати

Възнаграждението за Специалист по данни in United States в Capital One варира от $136K на year за Associate Data Scientist до $198K на year за Lead Data Scientist. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $172K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
Senior Associate
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
Principal Associate
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
Options

В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



Включени длъжности

Количествен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Capital One in United States е с годишно общо възнаграждение от $213,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One за позицията Специалист по данни in United States е $170,000.

