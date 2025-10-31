Възнаграждението за Специалист по данни in United States в Capital One варира от $136K на year за Associate Data Scientist до $198K на year за Lead Data Scientist. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $172K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
