Capital One
Capital One Административен асистент Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
Options

В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Административен асистент в Capital One in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$103,188. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One за позицията Административен асистент in Canada е CA$72,680.

