Capita Архитект на решения Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in United Kingdom в Capita възлиза на £92.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capita. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата Capita Solution Architect London, EN, United Kingdom Общо годишно £92.8K Ниво - Основна £84.4K Stock (/yr) £0 Бонус £8.4K Години в компанията 7 Години Години опит 10 Години

Последни подадени заплати

