Canon Medical Informatics
Canon Medical Informatics Заплати

Диапазонът на заплатите на Canon Medical Informatics варира от $60,573 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $107,800 за Хардуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Canon Medical Informatics. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Обслужване на клиенти
$80.4K
Хардуерен инженер
$108K
Софтуерен инженер
$60.6K

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Canon Medical Informatics, е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $107,800. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Canon Medical Informatics, е $80,400.

