Canadian Solar
Canadian Solar Заплати

Заплатата в Canadian Solar варира от $68,241 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $298,500 за Правни въпроси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Canadian Solar. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Бизнес аналитик
$81.6K
Аналитик данни
$68.2K
Правни въпроси
$299K

Механичен инженер
$134K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Canadian Solar е Правни въпроси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $298,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Canadian Solar е $107,963.

