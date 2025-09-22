Директория на компаниите
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity Инвестиционен банкер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Инвестиционен банкер in United States в Canaccord Genuity възлиза на $180K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Canaccord Genuity. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Общо годишно
$180K
Ниво
2
Основна
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$90K
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Canaccord Genuity?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инвестиционен банкер в Canaccord Genuity in United States е с годишно общо възнаграждение от $245,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Canaccord Genuity за позицията Инвестиционен банкер in United States е $200,000.

Други ресурси