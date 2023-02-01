Директория на компаниите
Cambridge Associates
Cambridge Associates Заплати

Диапазонът на заплатите на Cambridge Associates варира от $62,088 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $201,070 за Бизнес анализатор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Cambridge Associates. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Бизнес анализатор
$201K
Анализатор на данни
$80.4K
Експерт по данни
$134K

Финансов анализатор
$62.1K
Софтуерен инженер
$86.8K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Cambridge Associates, е Бизнес анализатор at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,070. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Cambridge Associates, е $86,832.

