Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Заплати

Заплатата в Cambia Health Solutions варира от $74,157 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $274,365 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cambia Health Solutions. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $112K
Счетоводител
$137K
Актюер
$137K

Бизнес аналитик
$74.2K
Аналитик данни
$83.6K
Продуктов мениджър
$122K
Мениджър софтуерно инженерство
$274K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Cambia Health Solutions adalah Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $274,365.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cambia Health Solutions adalah $122,385.

