Calix
Calix Заплати

Диапазонът на заплатите на Calix варира от $75,891 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $271,460 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Calix. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $75.9K
Ръководител на кабинет
$78.8K
Информационен технолог (ИТ)
$192K

Продуктов дизайнер
$186K
Продуктов мениджър
$122K
Търговски инженер
$121K
Ръководител софтуерно инженерство
$271K
Архитект на решения
$176K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Calix, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $271,460. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Calix, е $149,138.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Calix

