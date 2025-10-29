Директория на компаниите
California Institute of Technology
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

California Institute of Technology Хардуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in United States в California Institute of Technology възлиза на $43K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на California Institute of Technology. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
California Institute of Technology
Research Assistant
Pasadena, CA
Общо годишно
$43K
Ниво
L2
Основна
$43K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
8 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в California Institute of Technology?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Хардуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в California Institute of Technology in United States е с годишно общо възнаграждение от $135,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в California Institute of Technology за позицията Хардуерен инженер in United States е $43,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за California Institute of Technology

Свързани компании

  • SoFi
  • DoorDash
  • Square
  • Facebook
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси