Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United States в Calendly варира от $76.7K до $109K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Calendly. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$87.9K - $103K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$76.7K$87.9K$103K$109K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Calendly, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Calendly in United States е с годишно общо възнаграждение от $109,395. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Calendly за позицията Рекрутър in United States е $76,670.

