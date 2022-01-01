БайтДанс Заплати

Заплатата в ByteDance варира от $16,519 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $1,207,230 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на БайтДанс. Последно актуализирано: 11/21/2025
iOS инженер
Мобилен софтуерен инженер
Frontend софтуерен инженер
Инженер по машинно обучение
Backend софтуерен инженер
Full-Stack софтуерен инженер
Мрежов инженер
Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)
Инженер по данни
Продукционен софтуерен инженер
Софтуерен инженер по сигурност
Инженер по надеждност на сайта
Софтуерен инженер за виртуална реалност
Адвокат на разработчици
Научен изследовател
20%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В ByteDance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
30% се придобива в 4th-ГОД (7.50% тримесечно)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
35%
ГОД 4
В ByteDance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
35% се придобива в 4th-ГОД (35.00% годишно)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ByteDance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
12 month cliff and vests quarterly.
