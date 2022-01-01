Директория на компаниите
БайтДанс Заплати

Заплатата в ByteDance варира от $16,519 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $1,207,230 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на БайтДанс. Последно актуализирано: 11/21/2025

Софтуерен инженер
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS инженер

Мобилен софтуерен инженер

Frontend софтуерен инженер

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Инженер по данни

Продукционен софтуерен инженер

Софтуерен инженер по сигурност

Инженер по надеждност на сайта

Софтуерен инженер за виртуална реалност

Адвокат на разработчици

Научен изследовател

Продуктов мениджър
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Маркетинг
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Мениджър по продуктов маркетинг

Специалист по данни
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Продуктов дизайнер
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX дизайнер

UI дизайнер

Продажби
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Изпълнителен директор по клиенти

Мениджър по клиенти

Рекрутър
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Специалист по намиране на кандидати

Рекрутер за ръководни позиции

Технически рекрутер

Програмен мениджър
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Мениджър на софтуерно инженерство
3-1 $584K
3-2 $794K
Мениджър на технически програми
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Човешки ресурси
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Анализатор по киберсигурност
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Бизнес анализатор
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Анализатор на данни
1-2 $125K
2-1 $163K
Проектен мениджър
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Мениджър на бизнес операции
2-1 $167K
2-2 $208K
Бизнес операции
Median $235K
Бизнес развитие
Median $165K
Доверие и безопасност
Median $118K
УИкс изследовател
2-2 $237K
3-1 $296K
Мениджър на науката за данни
Median $409K
Мениджър на партньори
Median $205K
Финансов анализатор
Median $150K
Хардуерен инженер
Median $350K
Правен
Median $127K

Юридически съветник

Консултант по управление
Median $200K
Маркетингови операции
Median $89.9K
Информационен технолог (ИТ)
Median $74.1K
Операции с приходи
Median $120K
Архитект на решения
Median $278K

Архитект на данни

Архитект по облачна сигурност

Счетоводител
$16.5K

Технически счетоводител

Административен асистент
$49.8K
Главен на персонала
$247K
Копирайтър
$63.3K
Корпоративно развитие
$233K
Обслужване на клиенти
$50.5K
Успех на клиентите
$73.8K
Графичен дизайнер
$48.3K
Механичен инженер
$286K
Оптичен инженер
$387K
Мениджър на продуктовия дизайн
$385K
Регулаторни въпроси
$108K
Инженер по продажби
$65.3K
Технически писател
$129K
Общо възнаграждения
$304K
Рисков капиталист
$91.9K
График на придобиване

20%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ByteDance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 30% се придобива в 4th-ГОД (7.50% тримесечно)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

35%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ByteDance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 35% се придобива в 4th-ГОД (35.00% годишно)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ByteDance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

12 month cliff and vests quarterly.

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ByteDance е Софтуерен инженер at the 4-1 level с годишно общо възнаграждение от $1,207,230. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ByteDance е $209,525.

Други ресурси

