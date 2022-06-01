Директория на компаниите
Bynder
Работите тук? Заявете вашата компания

Bynder Заплати

Заплатата в Bynder варира от $56,013 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $158,308 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Bynder. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $70.7K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов дизайнер
Median $56K
Специалист по данни
$72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Информационен технолог (ИТ)
$64.7K
Маркетинг
$66.9K
Продуктов мениджър
$158K
Мениджър софтуерно инженерство
$130K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Bynder е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $158,308. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bynder е $70,728.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Bynder

Свързани компании

  • Hexaware Technologies
  • Backbase
  • Productive Edge
  • Verifone
  • Arcesium
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси