Директория на компаниите
Bybit
Bybit Заплати

Заплатата в Bybit варира от $29,850 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $131,829 за Бизнес аналитик в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Bybit. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $110K

Бекенд софтуер инженер

Аналитик данни
Median $118K
Бизнес аналитик
$132K

Маркетинг
$73.9K
Механичен инженер
$50.2K
Продуктов дизайнер
$111K
Продуктов мениджър
$67.9K
Продажби
$29.9K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Bybit is Бизнес аналитик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $131,829. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bybit is $91,900.

