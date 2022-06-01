Директория на компаниите
BWX Technologies
BWX Technologies Заплати

Заплатата в BWX Technologies варира от $84,660 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $155,876 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BWX Technologies. Последно актуализирано: 11/21/2025

Механичен инженер
$84.7K
Проектен мениджър
$156K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в BWX Technologies е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,876. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BWX Technologies е $120,268.

