b.well Connected Health
b.well Connected Health Заплати

Заплатата в b.well Connected Health варира от $170,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $179,100 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на b.well Connected Health. Последно актуализирано: 11/21/2025

Софтуерен инженер
Median $170K
Мениджър на софтуерно инженерство
$179K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в b.well Connected Health е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в b.well Connected Health е $174,550.

