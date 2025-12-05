Директория на компаниите
BuildDirect
Средното общо възнаграждение за Маркетинг in Canada в BuildDirect варира от CA$73.7K до CA$101K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на BuildDirect. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$57.3K - $69.3K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$53.5K$57.3K$69.3K$73K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в BuildDirect?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в BuildDirect in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$100,582. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BuildDirect за позицията Маркетинг in Canada е CA$73,702.

Други ресурси

