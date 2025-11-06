Директория на компаниите
Bucketplace
Bucketplace Софтуерен инженер Заплати в Seoul Capital Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Seoul Capital Area в Bucketplace възлиза на ₩97.59M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bucketplace. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Общо годишно
₩97.59M
Ниво
L4
Основна
₩92.94M
Stock (/yr)
₩0
Бонус
₩4.65M
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Bucketplace?
Block logo
+₩81.68M
Robinhood logo
+₩125.33M
Stripe logo
+₩28.16M
Datadog logo
+₩49.29M
Verily logo
+₩30.98M
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Bucketplace in Seoul Capital Area е с годишно общо възнаграждение от ₩144,498,817. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bucketplace за позицията Софтуерен инженер in Seoul Capital Area е ₩101,044,529.

