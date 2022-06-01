Директория на компаниите
BTC Заплати

Диапазонът на заплатите на BTC варира от $21,710 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $84,356 за Търговски инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BTC. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Информационен технолог (ИТ)
$50.1K
Търговски инженер
$84.4K
Софтуерен инженер
$21.7K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BTC, е Търговски инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $84,356. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BTC, е $50,065.

