Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в BS&A Software варира от $53.3K до $76.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на BS&A Software. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$61.1K - $71.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в BS&A Software?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в BS&A Software in United States е с годишно общо възнаграждение от $76,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BS&A Software за позицията Специалист по данни in United States е $53,300.

Други ресурси

